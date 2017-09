Homem é encontrado morto e amordaçado em estrada de terra nas Malvinas

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro, em uma estrada carroçável na região das Malvinas, em Mossoró. A vítima ainda não foi identificada. O corpo estava amordaçado, com as mãos amarradas para trás e apresentava marcas de tiros na cabeça e nas costas, além de duas perfurações no pescoço, que, de acordo com a perícia criminal, foram causadas por um objeto cortante.

Populares encontraram o homem morte e acionaram a Central de Operações da Policia Militar (Copom).

O corpo foi removido para a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia (Itep), onde aguardará ser reconhecido por algum familiar da vítima.