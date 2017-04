Homem é assassinado próximo ao Hospital Tarcísio Maia

Mossoró começou esta sexta-feira, 28 de abril, com mais uma morte violenta. Carlos Antônio Nogueira foi assassinado a tiros na rua Felipe Camarão, próximo ao acesso ao Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). O crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta.

Carlos Antônio morreu quando estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia não descarta a possibilidade do crime ter sido praticado por vingança, pois Carlos Antônio teve envolvimento com um homicídio ocorrido no ano de 1982 em Mossoró