Homem é assassinado a tiros dentro de casa no Loteamento Santa Helena

Mossoró começou esta quinta-feira, 05 de julho, com mais um homicídio. Por volta das 05h40, Antônio da Silva Araújo, de 43 anos, natural de Aracati no estado do Ceará, foi assassinado a tiros dentro da casa onde morava, na Rua Jorge Praxedes de Aquino, Loteamento Santa Helena. Os assassinos fugiram.

A família da vítima informou à Polícia que não conseguiram identificar quantos criminosos participaram do crime. Os assassinos invadiram a residência por um portão nos fundos do imóvel, que estava aberto.

Familiares da vítima não sabem o que pode ter motivado o homicídio, pois Antônio não tinha envolvimento com crimes.

A Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM) vai investigar o crime.

Foto: O Câmera.