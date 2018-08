Homem de 66 anos morre de infarto depois de ser espancado pelo filho

Idoso morre após ser brutalmente violentado na tarde da última quarta-feira (22). Raimundo Nonato Torquato, caminhoneiro aposentado, foi espancado com socos e barra de ferro em sua residência na Ilha de Santa Luzia em Mossoró. Ele foi socorrido por um dos filhos e vizinhos, os quais acionaram a polícia e o levaram ao pronto socorro, onde o mesmo sofreu um infarto e não resistiu.

De acordo com as informações dadas pelos vizinhos e um dos filhos do caminhoneiro, Raimundo entrou em luta corporal com um outro filho, Rosemberg de Araújo Torquato de 39 anos, o qual é usuário de drogas.

Rosemberg foi detido ainda na noite de ontem, prestou depoimento e negou todas as acusações feitas pelas testemunhas do fato. Contudo, diante das evidências, o delegado da Delegacia de Homicídio da cidade deu voz de prisão ao usuário de drogas e o encaminhou para a Cadeia Pública de Mossoró, onde o mesmo se encontra à disposição da Justiça.