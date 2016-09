Homem busca refúgio em igreja para escapar de assassinato

Fiéis que participavam da missa do padroeiro Sagrado Coração de Jesus, no município de Almino Afonso, no Alto Oeste potiguar, se assustaram com o ataque de pistoleiros contra um homem nos arredores da igreja na noite do domingo, 18 de setembro. Baleado e tentando escapar, Francisco das Chagas de Brito, de 23 anos, conhecido como Didi, procurou abrigo na sacristia da igreja. Os momentos foram transmitidos ao vivo pela internet através do Face Live.

O atentado ocorreu por volta das 20 horas, no momento em que o padre da Paróquia de Patu fazia a distribuição da hóstia sagrada. Na correria, alguns fiéis, incluído crianças, acabaram se ferindo.

Os criminosos fugiram do local em uma moto e não entraram na igreja. A Polícia Militar (PM) foi chamada e fez buscas pela região, mas não localizou os pistoleiros.

O homem baleado foi levado ao hospital e sobreviveu. O atentado será investigado pela Polícia Civil.