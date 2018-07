Homem acusado de matar ex-namorada é preso em Almino Afonso

Suspeito de matar a ex-namorada em 27 de julho 2015, Oliveira Carlos de Araujo, de 43 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), ele teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima. O homem foi encontrado na zona rural do município de Almino Afonso – RN, a 337 quilômetros da capital Natal.

O crime aconteceu em Mossoró, onde a vítima, Cristiane Bezerra de Moura Câmara de 38 anos foi morta por arma de fogo dentro de uma academia. Natural da cidade de Carnaubais-RN, a vítima era comerciante e havia acabado o relacionamento com o suspeito pouco tempo antes de sua morte.

A Policia Civil afirmou que com ele foi apreendido um revólver, o que leva Oliveira Carlos a responder também por posse ilegal de arma de fogo. O suspeito foi levado para delegacia da cidade de Patu para prestar depoimento. A Prisão foi feita por agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró.

Com informações do G1