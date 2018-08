Hoje tem Seminário da Fruticultura: Negócio, Inovação e Estratégia na programação da Expofruit

Dentro da programação científica da Expofruit 2018 acontecerá o seminário Fruticultura: Negócio, Inovação e Estratégia. O evento será realizado hoje, das 14h às 18h, no auditório da Reitoria da UFERSA, em Mossoró.

O seminário contará com a apresentação de três painéis. O primeiro será ministrado por Eduardo Caldas, gestor de Projetos Setoriais da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX Brasil, com o tema Ambiente de Negócios: acesso a mercados internacionais.

O segundo painel abordará o tema A Fruticultura Inteligente com Maria Luisa Aguiar, diretora comercial da AGROSMART. O Agronegócio da Fruticultura Brasileira será o tema do último painel e será ministrado por Marco Antônio Araújo de Alencar, da Coordenação Geral de Disciplinas não Tarifárias ao Comércio Internacional do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento – MAPA.

O encerramento do seminário será realizado por Luiz Roberto, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (ABRAFRUTAS) e do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX).

Com 200 vagas, o seminário é gratuito e as inscrições poderão ser feitas pelo telefone 0800 570 0800, no escritório regional do SEBRAE em Mossoró ou na hora do evento.