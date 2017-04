Historiador lança cordel em homenagem as mulheres mossoroenses que marcaram época

O pesquisador, historiador, e cordelista Kyldemir Dantas, lançou neste fim de semana o cordel “Mulheres mossoroenses na (minha) história.

A obra, o vigésimo nono volume da Editora Cordel, tem um formato diferenciado para a literatura de cordel, e tem como conteúdo o destaque para mulheres que marcaram época na história de Mossoró e do autor.

“Resolvi fazer uma homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher com publicações no Facebook e o trabalho foi ganhando uma proporção maior. Além dos nomes que marcaram a história de Mossoró passei a integrar mulheres da vida contemporânea, que fazem parte da minha vida de alguma forma, e resolvi transformar em cordel”, destaca o autor.

Kyldemir abordou a participação da mulher em momentos importantes da história de Mossoró e do País. Momentos como o Motim das Mulheres, Auto da Liberdade, a resistência de Mossoró ao bando de Lampião evidenciaram nomes como os de Celina Guimarães, Ana Floriano, Amélia Galvão, Carminda e Sinhá Rosa.

Fatos importantes como o primeiro voto feminino e eleições da primeira prefeita, e primeira deputada estadual, também são destaques no cordel.

Da era contemporânea, Kyldemir evidenciou nomes importantes da recente história de Mossoró como a atriz Tony Silva, a colunista Ivonete de Paula, Lúcia Escóssia e a poetisa Vanda Jacinta.

Paraibano, mas com umasforte ligação com Mossoró, Kyldemir reside atualmente na Paraíba, mas mantém fortes laços com a cidade.

“É um livreto que marca minha trajetória em Mossoró. Na última semana completei 30 anos de ligação com a cidade, e mesmo não morando mais aqui, tenho vários projetos em andamento e continuarei vivenciando a cidade”, destaca.

Entre os projetos do escritor encontra-se um levantamento sobre a história do cinema em Mossoró que deverá ser lançado no próximo ano, marcando os 110 anos da atividade no município.