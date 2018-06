Hemonorte e ABC promovem a campanha de doação ”sangue alvinegro”

Começa nesta segunda-feira (11) e prossegue até o dia 23 de junho, a campanha de doação “sangue alvinegro”, uma parceria entre o Hemonorte e o ABC Futebol Clube, que tem por objetivo aumentar as doações de sangue e equilibrar o estoque para o período das festas juninas e férias.

A ação faz parte das comemorações alusivas aos 103 anos do ABC Futebol Clube. Durante o período da campanha, o Clube alvinegro disponibilizará 300 ingressos arquibancada para o jogo do ABC contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Os demais participantes da campanha estarão concorrendo a duas camisetas do Clube autografadas pelos jogadores.

Podem doar sangue pessoas saudáveis entre 16 e 69 anos de idade (quem for menor de 18 anos precisa de autorização prévia do responsável legal), pesar acima de 50kg, repouso mínimo de 6 horas na noite anterior, evitar alimentos gordurosos antes da doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, vir alimentado e portar um documento oficial com foto.