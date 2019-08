Hemocentro do RN recebe certificado de Proficiência do Ministério da Saúde

O Hemocentro do RN (Hemonorte) recebeu o Certificado de Proficiência em Controle de Qualidade. A certificação, que é feita pelo Ministério da Saúde/ Coordenação Nacional de Sangue e Hemoderivados, garante 100% na qualidade do sangue que vai utilizados em transfusões.

Para a bioquímica Sandra Rodrigues, responsável pelo Setor de Controle da Qualidade do Hemonorte, “a certificação mostra o comprometimento da gestão do Hemocentro na melhoria contínua dos processos, visando sempre ofertar um sangue com qualidade para os pacientes do RN”.

Os parâmetros avaliados foram: peso, hematócrito, hemoglobina, pH, hemoglobina livre, hemocultura, contagem de leucócitos e plaquetas, proteínas residuais e células residuais.

ASSECOM/RN