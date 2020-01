Hemocentro de Mossoró apoia ONG Operação Sorriso

Em apoio às ações do programa Médico Humanitário da Operação Sorriso Brasil, o Hemocentro de Mossoró vai disponibilizar duas bolsas de sangue do tipo O, RH Negativo, para a realização de cirurgias em pessoas portadoras de deformidades faciais, especialmente lábio leporino e fenda palatina. O mutirão acontecerá entre 13 e 18 de janeiro.

“Sentimo-nos honrados em poder contribuir com uma ação tão benéfica para a qualidade de vida das crianças contempladas”, afirmou a diretora geral do Hemocentro de Mossoró, Paula Torres, que nesta quarta-feira (08), recebeu a visita da coordenadora de Programas da Operação Sorriso Brasil, Fernanda Carbonari.

Essa será a quinta vez que a Operação Sorriso atua em Mossoró, contando com o apoio do Hemocentro. O programa é uma organização médica voluntária formada por profissionais de 60 países, com a finalidade de realizar missões cirúrgicas para operar gratuitamente crianças e adultos carentes. No Brasil, as ações da ONG foram iniciadas em 1997.

SESAP/ASSECOM