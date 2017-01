Helicóptero Potiguar 01 será utilizado em treinamento na Via Costeira nesta quarta-feira

O Centro Integrado de Operações Aéreas (CEIOPAER) realiza, nesta quarta-feira (4), a partir das 9h30, nas proximidades do Posto Policial da Via Costeira, um treinamento com o Potiguar 01.

Serão realizadas atividades com o puçá (cesta) e o sling (espécie de alça), dois meios utilizados para salvamento. Os treinamentos são preparativos para atuação do CEIOPAER na Operação Verão, que começou em todo o Rio Grande do Norte no fim do ano passado.

Em 2016, o CEIOPAER realizou uma série de atendimentos com a utilização da aeronave Potiguar 01. No total, foram 184 chamados prontamente atendidos pela equipe, dentre eles se destacam os seguintes: ocorrência policial (62); apoio aeromédico (13); salvamento aquático (2); busca marítima (9); levantamento de área/inteligência (2); operação com forças da Segurança (11); e transporte de órgãos (4). O total de horas em operação foi de 219.

O CEIOPAER racionaliza em um único órgão, adotando-se modelo idêntico ao do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que congrega e dinamiza os núcleos de atendimento das instituições subordinadas à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social do Estado (Sesed) o controle, a operação e a manutenção das aeronaves pertencentes à Sesed, a serem empenhadas em atividades policiais, operações de busca e salvamento, resgate e missões de defesa civil e operações aeromédicas em cooperação com a SESAP/SAMU.