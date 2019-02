Hamiton Mourão defende pacto entre Poderes para enfrentar desafios do país

Durante a solenidade de Abertura do Ano Judiciário 2019, o vice-presidente da República, general Hamiton Mourão, destacou afirmação do presidente Jair Bolsonaro segundo o qual é necessário se estabelecer um pacto entre os Poderes da República para vencer os desafios nacionais.

“Vivemos no Brasil pleno Estado Democrático de Direito, e a separação e a independência dos Poderes são sua grande garantia. Contudo, como reiteradamente tem sido destacado pelo nosso presidente, e aqui abro aspas e cito o que ele disse, ‘os desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na busca de novos caminhos para o nosso Brasil”, disse.

Modelo de desenvolvimento

Ao defender a necessidade de “profundas mudanças no modelo de desenvolvimento econômico que permita crescimento sustentável”, bem como do estabelecimento de uma educação de qualidade no Brasil, Mourão alertou que o desemprego afeta mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros e para estudo do Censo Escolar de 2018 que aponta uma queda de mais de 150 mil ingressos no sistema de ensino.

“Portanto o país necessita de reformas estruturantes que serão realizadas e certamente ensejarão discussões nas diversas instâncias do Poder Judiciário, sendo certo, chegarão a esta Casa. Reconforta-nos saber que esta mais alta Corte, com saber e sensibilidade, tomará as decisões que o nosso país precisa”, ponderou.