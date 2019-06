Hamilton lamenta forma como venceu, mas diz que punição a Vettel foi justa

Vencedor do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 após uma punição ao alemão Sebastian Vettel (Ferrari), o britânico Lewis Hamilton admitiu que prefere ganhar de outras maneiras, mas considerou justo o resultado da corrida em Montreal.

“Esta não é a forma através da qual eu gosto de ganhar, mas quase nos chocamos na curva 4, e assim são as corridas. Vettel não está de acordo com a punição, é a opinião dele, sem dúvida. Mas quando você volta à pista após ter saído, não pode entrar cruzando a linha”, opinou Hamilton durante a cerimônia do pódio, conduzida por seu compatriota Martin Brundle.

Agência Brasil