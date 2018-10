Haddad deseja sucesso a Bolsonaro um dia depois das eleições

O candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, Fernando Haddad (PT), desejou nesta segunda-feira sucesso ao presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, em mensagem postada no Twitter.

“Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!”, escreveu o petista.

Haddad, que ficou com cerca de 45% dos votos no segundo turno, reiterou o tom de oposição, como fez em sua primeira manifestação pública ontem, após o resultado das eleições.

“E como disse ontem, eu coloco a minha vida à disposição desse país. Não tenham medo, nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem, a vida é feita de coragem. Viva o Brasil!”, escreveu.

Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos.