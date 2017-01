Guardas Municipais protestam contra falta de pagamentos pela Prefeitura de Mossoró

Guardas Civis Municipais realizaram na manhã desta sexta-feira, 06 de janeiro, protesto em frente à Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) contra o atraso de um mês no pagamento dos salários da categoria, além do não pagamento do 13º salário dos servidores e das diárias de serviços prestados nas Bases Integradas Cidadãs (BICs), em atraso desde agosto do ano passado.

“Os servidores que fazem aniversário em novembro e dezembro deveria ter recebido o 13º salário até o dia 20 do mês passado, conforme a Lei, o que não foi respeitado. Também estão atrasados desde agosto do ano passado os pagamentos por serviços extraordinários prestados nas BICs. Nos reunimos com o secretário de Segurança, na terça, mas como nada foi formalizado, realizamos este protesto”, disse Daniel Almeida, do Sindicato dos Guardas Civis e Municipais de Mossoró (Sindguardas).

Os guardam também reivindicam a implantação do porte de armas pela categoria no município.

Após o protesto, os guardas participam de reunião com o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Élieser Girão, na Estação das Artes Elizeu Ventania, nesta sexta-feira.

Em reunião realizada na terça-feira passada, 03, o secretário de Segurança argumentou que, em apenas três dias o governo Rosalba, não tem a exata percepção da situação financeira do município, uma vez que não houve transição. O titular da pasta pediu compreensão da categoria para que a nova gestão possa reequilibrar as contas da Prefeitura.