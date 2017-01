Guarda Municipal suspende greve

Os Guardas Civis Municipais de Mossoró suspenderam a greve da categoria na sexta-feira, 06 de janeiro, após reunião de negociação com o secretário Municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Élieser Girão.

O Sindicato dos Guardas Civis e Municipais de Mossoró (Sindguardas) informou que, embora a paralisação tenha sido suspensa, os profissionais seguirão em estado de greve até a próxima terça feira, 10.

Na quarta-feira, 11, os guardas civis farão parada 24h e participarão de uma rodada de negociação com a Secretaria de Segurança.

Os guardas reivindicam o pagamento dos salários de dezembro e do 13º salário de alguns servidores, além das diárias de serviços prestados nas Bases Integradas Cidadãs (BICs), em atraso desde agosto do ano passado. A categoria também requer a implantação do porte de armas pela categoria no município.