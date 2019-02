Guarda Municipal orienta pais e alunos da rede municipal durante Operação Volta às Aulas

Com a volta às aulas da Rede Municipal de Ensino, a Ronda de Proteção Escolar (ROPE) da Guarda Civil Municipal de Mossoró deu início a Operação Volta às Aulas, que intensifica as orientações de segurança junto aos pais e alunos. Iniciada nesta segunda-feira (11), a ação vai percorrer 67 escolas da zona urbana e unidades educacionais da zona rural de Mossoró até o dia 28 de fevereiro.

O objetivo da ação é promover ações preventivas e sócio educativas junto à comunidade escolar. “Estamos intensificando as ações de proteção e patrulhamento no entorno das escolas, mas além disso também estamos orientando e entregando panfletos com dicas de segurança tanto para os alunos como para os pais”, enfatizou o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rudrigo Maia de Carvalho.

Durante a operação realizada nesta segunda-feira (11) na escola municipal Raimundo Fernandes, a inspetora da ROPE, Jamile Silva, conversou com os alunos da turma do 4º ano e enfatizou a importância da segurança no trajeto casa/escola. “ Não aceitar caronas de pessoas estranhas; evitar os pontos de parada em locais escuros e sem movimento; evitar andar com aparelho celular em mãos são algumas das orientações que passamos para as crianças”, frisou a inspetora.

Lizandra Monick Silva da Costa é mãe de Pedro Henrique, do 1º ano do ensino fundamental e aprovou a operação. “Muito boa essa iniciativa da Guarda Municipal de orientar as crianças. Porque hoje em dia a gente não pode confiar em todo mundo”, comentou a mãe.

Para a diretora da unidade escolar, Sílvia Vale, a presença da Guarda Municipal na escola transmite mais segurança para as famílias além disso, ela reconhece a importância desse tipo de iniciativa de conscientização da comunidade escolar. “Esse projeto é de grande importância porque estamos orientando as crianças no momento em que estão trafegando, seja indo ou vindo da escola”, concluiu a diretora.

Portal Prefeitura