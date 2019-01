Guarda Municipal de Mossoró é a terceira do país a implantar Sinesp CAD

Em mais uma iniciativa pioneira para a gestão de segurança pública do município, o Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança (CIOTS) passa a operar a partir desta quarta-feira (16) interligado ao sistema de gestão da rede de atendimento de despacho de ocorrência nacional (Sinesp CAD).

A Guarda Civil Municipal de Mossoró é a terceira do país a aderir ao sistema de tecnologia da informação que permite o atendimento de ocorrências integrado entre as agências de segurança pública em âmbito nacional, estadual e municipal, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos humanos e operacionais disponíveis. “Tomamos essa iniciativa de implantação do sistema Sinesp CAD, porque além de diminuir o tempo de resposta junto à população, também possibilita a melhoria do planejamento operacional”, destacou Sócrates Vieira Junior, secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Transporte e Trânsito.

De acordo com o coordenador do CIOTS, Diego Fernandes Freire, essa ferramenta vai possibilitar o levantamento de estatísticas mais detalhadas, contribuindo para a definição de novas estratégias de segurança pública. “Com a implantação do sistema também será possível a integração de câmeras privadas e públicas para agilidade do atendimento in loco, facilitando a visibilidade e acompanhamento em tempo real do incidente”, explicou Freire.