Guarda Civil Municipal inicia o curso para uso de arma de fogo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mossoró começa nesta segunda-feira, 28 de novembro, as aulas do curso de formação para manuseio e uso de arma de foto. A aula inaugural começou às 8h30 no auditório da Estação das Artes Eliseu Ventania, ministrada por Ricardo Balestreri, ex-secretário nacional de Segurança Pública, para uma turma formada, inicialmente, por 50 pessoas.

O curso de qualificação para uso e manuseio de equipamentos letais (armas de fogo) é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

“Estamos vencendo mais uma etapa para armar a nossa Guarda Civil Municipal. Esse curso dará condições para que nossos profissionais possam atuar nas ruas com um poder maior no combate à violência. Com isso, ampliaremos nossa eficácia”, explicou o secretário da pasta, Alvibá Gomes.

Após a aula inaugural, os participantes seguirão para a sede da Academia de Tiro e Formação de Vigilantes Feroli, na Ilha de Santa Luzia. O curso terá duração de 80 horas e após a primeira turma de 50 alunos, os demais guardas civis municipais irão também se submeter à formação, que habilita o profissional a portar arma de fogo durante o trabalho.

LEI 13.022/2014 – O curso de tiro e o consequente porte de arma, concedido aos guardas civis municipais pela Prefeitura de Mossoró, está de acordo com a lei que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, sancionada em 2014.

A nova norma insere as guardas municipais no sistema nacional de segurança pública, garante o porte de arma e dá a esses profissionais o poder de polícia. O objetivo é que eles tenham o dever de proteger tanto o patrimônio como a vida das pessoas.