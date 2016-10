Grupo Estação de Teatro apresenta espetáculo inspirado na vida e obra de Luís da Câmara Cascudo

O espetáculo “Quintal de Luís”, do Grupo Estação de Teatro, será encenado na sede do grupo, no próximo domingo 16 de outubro, às 19h, no TECESol, antiga Coeduc. Com direção de Rogério Ferraz, texto de César Ferrario, e inspirado na vida e obra de Câmara Cascudo, essa será a última apresentação da temporada que vem acontecendo todo terceiro domingo do mês desde agosto. As apresentações contam com o apoio do Sesc RN e da MAPA Realizações Culturais. O ingresso terá valor único e promocional de R$ 10, e R$ 5 para os moradores do bairro. O TECESol fica na rua Governador Valadares, s/n, Neópolis.

SINOPSE

Teaser: Quintal de Luís

O espetáculo de rua “Quintal de Luís” é uma homenagem ao mestre Luís da Câmara Cascudo, pesquisador, escritor e historiador, cuja obra é referência nacional obrigatória nos campos da tradição oral, da gastronomia e da cultura popular. A fábula é uma licença poética e lúdica que remonta uma brevíssima fração temporal, onde o nosso protagonista, em um único suspiro, se propõe a peregrinar ao redor de si. Neste delírio último, do tamanho de um palco em forma de arena, um juízo inquisidor e febril se instaura. Criaturas que povoaram toda uma existência, fictícias ou verdadeiras, se apresentam como depoentes nesse tribunal da própria memória. O momento escolhido para ilustrar tal condição, é um fato verídico, quando na década de 1920 um professor do Colégio Atheneu pediu a expulsão do professor Cascudo por ocupar os espaços da sala de aula com lobisomens, sacis e outras discrepâncias científicas, relacionadas na maioria das vezes aos costumes do povo e sua oralidade.

HISTÓRICO DO ESPETÁCULO

A partir de um processo coletivo de inspiração, provocação e criação mútua entre o Grupo Estação de Teatro e o dramaturgo César Ferrario (integrante do Clowns de Shakespeare), responsável pelo roteiro e texto do espetáculo, surgiu “Quintal de Luís”, primeiro espetáculo do Estação de Teatro pensado exclusivamente para a rua.

No palco em forma de arena sete brincantes revivem as memórias e fragmentos (reais e fictícios) da vida e obra de Luís da Câmara Cascudo. Estão em cena os atores Caio Padilha, Davidson Lacerda, Joanisa Prates, Manu Azevedo e Nara Kelly, do Grupo Estação de Teatro, além do elenco convidado formado por Enio Cavalcante, Ananda Krishna. A direção é de Rogério Ferraz, responsável também pela cenografia e iluminação; direção musical de Caio Padilha, figurinos e adereços de João Marcelino; preparação corporal de Giovanna Araújo, preparação vocal de Geová Amorim (Maceió/AL), com produção da MAPA.

Em 2015, o figurino do Quintal de Luís esteve na Quadrienal de Praga: Espaço e Design da Performance, na capital da República Tcheca. O figurinista João Marcelino foi convidado para apresentar uma reflexão artística sobre a sua criação para o espetáculo. O encontro internacional reúne artistas das artes performáticas de mais de 60 países, dos cinco continentes, e promove discussões sobre a cena contemporânea.

FICHA TÉCNICA

Direção: Rogério Ferraz

Dramaturgia: César Ferrario

Elenco: Ananda Krishna, Caio Padilha, Davidson Lacerda, Enio Cavalcante, Joanisa Prates, Manu Azevedo e Nara Kelly

Elenco stand in: Giovanna Araújo

Direção Musical: Caio Padilha

Figurino, Adereços e Caracterização: João Marcelino

Cenografia e Iluminação: Rogério Ferraz

Produção: Nara Kelly

Comunicação: Joanisa Prates

SOBRE O GRUPO

www.grupoestacaodeteatro.com.br

O Grupo Estação de Teatro (Natal/RN) atua profissionalmente no cenário teatral com quatro espetáculos em seu repertório: “Guerra, Formigas e Palhaços”, “Estação dos Contos”, “Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada” e “Quintal de Luís”. Todos eles têm forte pesquisa musical e são comprometidos com o incentivo à leitura, através da contação de histórias e da valorização da cultura popular. A trajetória do grupo, que iniciou em 2009, conta com Prêmios e Projetos importantes do cenário nacional: Palco Giratório Sesc 2015 – turnê em 18 estados do Brasil; Programa de Patrocínios Cosern Cultural 2015; Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2013 e Programa BNB de Cultura 2010.

SERVIÇO

Espetáculo “Quintal de Luís” – Grupo Estação de Teatro

Domingo, 16 de outubro, às 20h, no TECESol (antiga Coeduc)

Rua Governador Valadares, s/n, Neópolis

Informações: (84) 98838-5881