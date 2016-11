Grupo de mães organiza arrecada doações para crianças e para o Abrigo Amantino Câmara

O grupo Aguenta Mamãe, formado por 90 mães mossoroenses, está recolhendo doações de brinquedos, roupas e alimentos para ações sociais com crianças e com os idosos do Abrigo Amantino Câmara. A iniciativa faz parte da campanha do Natal deste ano.

“Começamos há poucos meses com um grupo de mães nas redes sociais. Já realizamos bazar para arrecadar dinheiro para comprar presentes e realizar as atividades. Este é o primeiro ano desse projeto e pretendemos continuar com ele, atendendo não só as crianças, mas também os idosos do Amantino”, conta a organizadora do evento, Stella Gurgel.

Na segunda-feira, 14 de novembro, as voluntárias realizarão tarde recreativa com 100 crianças da Unidade de Educação Infantil (UEI) Maria Iracema Araújo Caldas, do bairro Paredões. A ação acontecerá no Espaço Buffet DuChef e inclui na programação atividades educativas, lanche e entrega das roupas e brinquedos arrecadados.

Já as doações de alimentos serão entregues no Abrigo Amantino Câmara, sem data marcada para ocorrer ainda.

Interessados em contribuir com a campanha podem entrar em contato com Stella através do telefone (84) 99114 – 6833 (WhatsApp) ou ainda contactar o grupo Aguenta Mamãe pelo Facebook.