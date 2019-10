Grêmio vence Vasco fora de casa e chega ao G6

O Grêmio venceu o Vasco por 3 a 1, nesta quarta-feira (30), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo o volante Guarín abriu o placar, aos nove minutos. O atacante Pepê, aos 33, marcou e deixou tudo igual. Na segunda etapa o Tricolor gaúcho virou com gols dos atacantes Everton, aos oito minutos e Luciano fechou o placar aos 22, numa cobrança de pênalti,

Com o resultado, o clube carioca se mantém na 11° posição, com 38 pontos, Já os gaúchos chegaram ao G6, com 47, e subiram para a quinta colocação. Até o final da rodada o Grêmio está garantido na zona de classificação para a Libertadores em 2020, porém pode cair para sexto na tabela. Para isso não acontecer vai ter que torcer para o Internacional não vencer o Athletico-PR, nesta quinta-feira(31), às 21h30m (horário de Brasília), no Beira Rio, em Porto Alegre.

O próximo compromisso do Vasco é contra o Fluminense, no sábado (2 de novembro), às 19h, no Maracanã. O Grêmio também terá clássico pela frente na próxima rodada. No domingo (3), encara o Internacional, na Arena do Grêmio, às 18h, em Porto Alegre.

Agência Brasil