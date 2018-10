Grêmio vence River fora de casa pela semifinal da Libertadores

As semifinais da Libertadores começaram na terça-feira em um duelo gigante entre argentinos e brasileiros. Com seis taças em campo, três para cada lado, River Plate e Grêmio se enfrentaram diante de mais de 60 mil torcedores no Monumental del Nuñez, na Argentina.

Apesar da grande presença dos torcedores do time da casa, o jogo não foi de domínio total dos argentinos. Isso porque a partida foi muito equilibrada, com o Grêmio apostando em uma postura diferente da qual está costumado a jogar sob o comando de Renato Portaluppi, que não contava com nomes importantes do ataque como Luan e Éverton Cebolinha. Bem postada na defesa, a equipe gaúcha deixou o vistoso futebol de lado para uma verdadeira muralha defensiva.

Após uma primeiro tempo inteiro nesse cenário, Michel fez a diferença aos 16 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, o volante subiu mais alto que a zaga dos argentinos e marcou. Placar final, River Plate zero, Grêmio um.

Com o resultado conquistado fora de casa, o Tricolor Gaúcho tem agora a vantagem do empate sem gols para a partida de volta, em casa, no próximo dia 30. Para o time argentino, somente a vitória por dois gols de diferença garante uma vaga na final.