Grêmio e Internacional disputam final da Copinha

Uma finalíssima do tradicional Gre-Nal em plena capital paulista. Internacional e Grêmio fazem, neste sábado (25), uma final inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta semana, nas semifinais, o Inter passou fácil pelo Corinthians (3×1) e o Grêmio aproveitou a falha da defesa do Oeste (1×0).

O único Gre-Nal na história da Copinha foi uma quarta-de-final, em 1972, em que o Colorado levou a melhor (4×1). A final neste ano simboliza um bom momento no futebol sub-20 no Rio Grande do Sul.

Brasil de Fato