Governo vai ofertar curso de pós-graduação na área de Qualidade de Vida e Saúde

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (Searh) e da Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales (EGRN), vai abrir processo seletivo para o Curso de Especialização em Gestão de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho. Resultado de convênio com a Instituição de Educação Superior Presidente Kennedy (Ifesp), a pós-graduação será ofertada na modalidade presencial em Natal.

As inscrições poderão ser realizadas no site wwww.escoladegoverno.rn.gov.br a partir do lançamento do edital, previsto ainda para o primeiro semestre de 2018.

O objetivo do Curso é propiciar aos servidores públicos da rede estadual, reflexões, estudos e pesquisas, em torno da qualidade de vida e saúde no trabalho, de modo a desenvolver competências, saberes e práticas necessárias a sua atuação profissional. A matriz curricular compreende um total de 400 horas/aulas, com duração de 18 meses de execução.

Serão oferecidas 40 vagas para a Especialização em Gestão de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho.

O processo seletivo será composto por três etapas de caráter eliminatório e classificatório: inscrição no site da EGRN; avaliação presencial escrita sobre tema voltado ao curso; e entrevista presencial, em data e horário previamente divulgados.

O Curso é prioritariamente destinado para servidores do Governo do Estado que desenvolvam atividades nas áreas de Qualidade de Vida ou estejam implantando o Programa de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho nas suas repartições. É requisito também para pleitear uma das vagas que o servidor não tenha abandonado cursos de formação ofertados pela EGRN e não se encontre em estágio probatório nem a menos de três anos para aposentadoria.