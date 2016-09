Governo reinaugura Central do Cidadão de Pau dos Ferros dia 23

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), reinaugura na próxima sexta-feira (23), a Central do Cidadão de Pau dos Ferros, que vai funcionar em novo prédio.

A central vai continuar oferecendo os serviços de emissão de identidade, CPF, Detran-RN, Procon, Caern, Defensoria Pública, Idema, Ipern, Junta Médica do Estado, Junta Militar, Juizado Especial e Banco do Cidadão. A expectativa é que cerca de 1.200 pessoas sejam atendidas diariamente.

A unidade estava fechada desde o fim de abril, pois havia problemas estruturais no prédio alugado, o que ocasionou a mudança do espaço. A central vai funcionar agora na avenida Vereador Gaudêncio Jerônimo de Souza, em frente a UERN, no prédio onde funcionava a Concessionária Honda. O horário de funcionamento será de segunda à sexta, das 07h às 13h.