Governo não sabe quando pagará servidores que dependem de recursos próprios do Estado

O Governo iniciou nesta terça-feira (1º) o pagamento do funcionalismo público estadual pelos servidores da Educação e dos órgãos da Administração Indireta que possuem recursos próprios.

Segundo comunicado oficial, os 22.898 servidores ativos da Educação, pagos com verba específica do Fundeb, representam R$ 50,8 milhões.

Ainda segundo comunicado da assessoria do Governo do Estado, o calendário de pagamento do restante da folha não tem previsão para ser encaminhado, e será anunciado em breve, a partir da disponibilidade de caixa.