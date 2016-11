Governo leva artesanato, teatro e música ao Parque das Dunas neste fim de semana

Durante todo o sábado (25) e domingo (26), a Feira de Artesãos, organizada pela Sethas/RN, estará no Parque das Dunas. Durante os dois dias, ela acontecerá das 8h às 18h no espaço Folha das Artes. A Feira atua como uma ferramenta para valorização e divulgação dos trabalhos artesanais do Rio Grande do Norte.

No domingo, haverá campanha de prevenção e cuidado com a diabete, das 9h às 16h. A ação é promovida pela Associação Potiguar dos Amigos dos Diabéticos.

Também no domingo, às 10h, o Bosque Encena recebe o Comboio de Teatro apresentando o espetáculo Dubididum Taratatá, que conta a história de um circo passado como herança de família que, no entanto, lhe falta o principal: os artistas. Por sua vez, o recém “dono do circo” junto com seu fiel amigo Alfinete, na esperança de manter vivo o sonho de seu pai, lança um anúncio convocando artistas para trabalharem no Dubididum Taratatá. Mas o que eles não imaginavam é que essa notícia podia cair nas mãos de três espertalhões atrapalhados que vêem nessa convocação uma oportunidade de se darem bem.

Às 16h30, vai faltar chão no Som da Mata com a apresentação de “Por Enquanto”, novo álbum do músico e compositor João Juvanklin! Médico e um dos precursores do movimento do Choro na cidade do Natal, vai mostrar o repertório de sua nova obra dividindo o palco com Fernando Botelho (violão de 7 cordas), Alexandre Moreira e Diogo Guanabara (bandolim e cavaquinho) e Déo (pandeiro). E como se não bastasse, contarão com as participações mais que especiais de Carlos Zenz (flauta), Carol Benigno (acordeão), Edmilson Cardoso (xilofone) e Gilberto Cabral (trombone).

Aproveite o fim de semana no Parque das Dunas! Os eventos são gratuitos e a entrada no Parque custa apenas R$1.00.