Governo investe R$ 2 mi na ampliação da Barragem de Alexandria

Na manhã de ontem sexta-feira 16, o governador Robinson Faria assinou convênio com a prefeitura de Alexandria para ampliação da Barragem Bananeira.

Para a obra, o Governo está investindo R$ 2 milhões, via recursos federais, tendo já realizado o primeiro repasse de R$ 500 mil. A prefeitura participará com uma contrapartida de R$ 105 mil.

A barragem terá sua capacidade, que hoje é de 3,5 milhões de metros cúbicos, ampliada em 50%. O aumento do volume hídrico ajudará os agricultores da região a conviverem com a seca, ação estratégica importante no atual período de estiagem, um dos mais severa já vividos no Rio Grande do Norte.

“Este é um sonho, e mais uma promessa cumprida, que vou realizar para os mais de 13 mil habitantes de Alexandria”, comentou o chefe do Executivo estadual.

Ainda em Alexandria, Robinson visitou as obras da Central do Cidadão, que teve início nesta semana, com investimento aproximado de R$ 1,5 milhão..