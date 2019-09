Governo inaugura novo sistema de vigilância e segurança para Mossoró

O sistema de segurança pública em Mossoró recebeu um importante reforço nesta sexta-feira (27). O Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) inauguraram a nova sede do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) na capital do Oeste Potiguar, equipado com todas as ferramentas de vigilância utilizadas no estado e em conexão com as câmeras da Prefeitura de Mossoró.

“O trabalho do Ciosp mostra a necessidade imperiosa de dotar o estado de conectividade. Este Centro é a materialização dos efeitos da tecnologia beneficiando a população, com uma infraestrutura tecnológica de alta qualidade. Pela primeira vez o sistema prisional dessa região está integrado ao Ciosp. Com essa amplitude da nova estrutura teremos uma ação ainda muito mais eficaz no combate à criminalidade”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

A nova sede do Ciosp reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema Prisional, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Técnico-Científico de Perícia, agregando pela primeira vez o monitoramento das imagens das unidades prisionais e das tornozeleiras eletrônicas na região. “Com a nova estrutura, além do monitoramento das imagens dos presídios em Mossoró, também será possível fazer o monitoramento das tornozeleiras”, explicou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Araújo.

A ação, que é parte da agenda do Governo que segue instalado oficialmente em Mossoró até o dia 30, representa um investimento de R$ 1,5 milhão na ampliação e melhoria da vigilância na 2ª maior cidade do Rio Grande do Norte, com recursos do Governo Cidadão, financiado pelo acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial. “A melhoria para o sistema de segurança é imensa, pois vamos monitorar efetivamente as tornozeleiras por 24h pela primeira vez”, reforçou o secretário de Estado da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio.

O trabalho integrado segue a diretriz de trabalho implantada no sistema de segurança pública do RN. As ações conjuntas proporcionaram este ano, entre janeiro e agosto, uma redução de aproximadamente 30% nos crimes violentos letais intencionais, comparando o mesmo período em 2018.

Com a mudança de local, o Ciosp sai das dependências 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e passa a funcionar ao lado do Aeroporto Dix-Sept Rosado. O prédio passa a ter uma nova central telefônica para o atendimento das ocorrências, um sistema moderno de rastreamento veicular e de localização das viaturas, além do controle de gastos de combustíveis. “A ampliação do Ciosp em Mossoró é um antigo sonho, pois agrega novos serviços e passamos a operar com 100% da capacidade, utilizando todas as ferramentas. Vale destacar que 90% da tecnologia utilizada é desenvolvida em solo potiguar”, destacou o tenente-coronel PM Kleber Macedo, diretor do Ciosp.

Outra importante ferramenta instalada no Centro de Operações é o sistema da Central de Atendimento e Despacho (CAD), que será disseminado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) em todo o país como modelo de operação. A ferramenta foi desenvolvida a partir da parceria entre Sesed e Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Já instalada em Natal, Mossoró, Assu, Caicó e Nova Cruz, a CAD integra todas as ferramentas disponíveis para o sistema de segurança pública, desde a comunicação digital até os tablets utilizados nas viaturas, passando pelas câmeras de videomonitoramento.

Para testar o sistema, a governadora entrou em contato direto com o Ciosp em Natal, conversando com o sargento Itamar pelo rádio, e também acompanhou o monitoramento em tempo real do patrulhamento nas ruas, dos presídios e das tornozeleiras. A chefe do Executivo estadual também parabenizou via telefone o capitão Jácome, coordenador do Ciosp Mossoró, que não compareceu por questões de saúde.

A solenidade de inauguração reuniu, ainda, o vice-governador Antenor Roberto, a deputada estadual Isolda Dantas, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Monteiro Júnior, o delegado-geral adjunto Odilon Teodósio, os comandantes de Policiamento do Interior, coronel Elyause Moreira, de Policiamento Regional I, coronel Francisco Alvibá, do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM), major Maximiliano Fernandes, e do 12° BPM, tenente-coronel Humberto Pimenta, além do reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Pedro Fernandes, o secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Alexandre Lima, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel bombeiro Marcos Carvalho.