Governo Federal reforça segurança no Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana, solicitou reforço para garantir a segurança no Estado e o ministro Sérgio Moro autorizou o reforço de mais 350 homens das forças federais.

Há 13º dias que os ataques das facções se sucedem no Ceará, havendo necessidade de reforço das tropas. Até amanhã,, deverão desembarcar no estado mais 350 homens das Forças Federais, entre eles, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que reforçarão o policiamento nas BRs e também em prédios federais, como da Chesf.

Medida vai ampliar em quase 80% o número de agentes federais no Estado. Serão 335 de outros estados e 15 remanejados do próprio Estado.

Serão 15 remanejados do próprio Estado e 335 dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.