Governo Federal reconhece situação de emergência pela seca em 147 municípios do RN

O Ministério da Integração Nacional publicou portaria reconhecendo a situação de emergência de 147 municípios potiguares em decorrência da seca, provocada pelas chuvas abaixo da média nos últimos sete anos. O documento consta na edição desta quarta-feira, 17, do Diário Oficial da União.

De acordo com monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn), dos 47 reservatórios potiguares analisados, 13 encontram-se abaixo de 5% da capacidade de armazenamento.

Em setembro deste ano, o governo do estado renovou por 180 dias o decreto de situação de emergência por causa da seca em 152 dos 167 municípios do RN. O Decreto tem como objetivo facilitar o processo para obras e serviços que visam minimizar os prejuízos causados pela falta de água.

Estão em emergência: