Governo Federal enviará 2 mil homens das Forças Armadas para o RN

O Ministério da Defesa anunciou nesta sexta-feira, 29, que irá enviar 2 mil homens das Forças Armadas para o Rio Grande do Norte. O reforço na Segurança deve chegar em até 48h e foi solicitado em razão de o estado estar sem Policiais Militares nas ruas desde o dia 19 de dezembro por causa dos atrasos salariais e falta de condições de trabalho.

Os primeiros 500 homens devem chegar ao RN ainda nesta sexta. Inicialmente, o reforço das Forças Armadas será enviado para Natal e Mossoró.

A princípio, as Forças Armadas devem ficará no RN por 15 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado caso haja necessidade.

Esta é a segunda vez que as Forças Armadas atuam no refoço da Segurança do RN este ano. Em janeiro, cerca de 1,8 mil homens vieram para o estado devido a uma onda de ataques criminosos.