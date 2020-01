Governo Fátima faz proposta de reforma e servidores abandonam reunião

O Governo Fátima Bezerra (PT) apresentou ao Fórum de Servidores nesta quinta-feira (30) uma proposta de reforma da Previdência estadual. O texto deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa na próxima semana. Os servidores não concordaram com a proposta e abandonaram a reunião.

A presidente do Sindicatos dos Servidores da Administração Direta (SINSP-RN) classificou a proposta do governo como uma “maquiagem mal feita da proposta de Bolsonaro”, mudando poucos detalhes em relação à do Governo Federal.

O Governo manteve a proposta de taxar servidores inativos e aumentar a alíquota. No entanto, o percentual de aumento da alíquota de contribuição dos servidores só será encaminhado ao fórum nesta sexta-feira (31) pela Secretaria de Administração.

Uma nova conversa entre Governo e servidores ficou marcada para o próximo dia 5 de fevereiro.

Os sindicatos convocaram uma greve geral para os dias 3 e 4 de fevereiro com os servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.