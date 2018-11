Governo do RN seleciona artesãos para Feira Nacional de Artesanato 2018

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte publicou, no Diário Oficial o edital para seleção de 10 artesãos que ocuparão o espaço coletivo para a divulgação e comercialização de artesanato na 29ª Feira Nacional do Artesanato. Os selecionados terão as despesas com transporte e hospedagens financiadas pelo projeto Governo Cidadão, por meio do acordo de Empréstimo com Banco Mundial. As inscrições seguem até o dia 11 de novembro.

O artesão interessado deve preencher a ficha de inscrição, disponível no site da Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), e entregar, juntamente com a documentação, no Programa Estadual de Artesanato (Proarte-RN), sediado na Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), Centro Administrativo do Estado/ BR 101, Lagoa Nova. Também poderão enviar toda a documentação para o e-mail [email protected].

O Governo do RN irá selecionar seis artesãos individuais, duas entidades, uma vaga para o projeto transforme e uma para o Projeto Economia Solidária, sendo colocados no máximo de uma a duas tipologias de acordo com a portaria SEI n° 1.007/2018, conforme registro no formulário de inscrição.

O processo de seleção será realizado por comissão encarregada de avaliar as fotos dos produtos, bem como os dados constantes no formulário de inscrição e documentos solicitados. O resultado final da seleção será divulgado no dia 21 de novembro.

A 29ª Feira Nacional do Artesanato será realizada de 04 a 09 de dezembro em Belo Horizonte, no Expo Minas.