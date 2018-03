Governo do RN publica resultado da prova discursiva do concurso do Itep

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial deste sábado (24/03) o resultado da prova discursiva para todos os cargos do concurso para provimento de vagas no Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep)/RN. O edital de resultado também está disponível no site do Instituto AOCP – instituição organizadora do certame.

O candidato, com relação ao resultado da prova discursiva, poderá interpor recurso por meio do site da AOCP no seguinte período: das 0h00min do dia 26/03/2018 até as 23h59min do dia 27/03/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.

O concurso tem validade de 180 dias, contados a partir da data de homologação. São 165 vagas para os seguintes cargos: Agente Técnico Forense; Agente de Necropsia e Perito Criminal.

O concurso é realizado em quatro etapas: prova objetiva e correção da prova discursiva dos candidatos classificados na prova objetiva (ambas já realizadas); a terceira é referente ao curso de formação profissional e a última etapa avaliação de títulos e experiência profissional.