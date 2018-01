Governo do RN lança concurso na área da saúde com 370 vagas

O Governo do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 4 de janeiro, publicou edital de concurso público com 370 vagas para atuar no quadro de servidores da Secretaria do Estado de Saúde Pública.

A seleção para os cargos consistirá na realização de provas de conhecimentos básicos e específicos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

Os salários vão de R$ 1.030,26 até R$ 3.710,00, acrescido de vantagens, benefícios e adicionais de acordo com o cargo, além disso, as vagas disponíveis são para nível superior e médio.

Confira os cargos ofertados: Assistente Técnico em Saúde (14); Técnico de Biodagnóstico (6); Técnico em Enfermagem (155); Técnico em Radiologia (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (60); Engenheiro Biomédico (2); Engenheiro de Seg. do Trabalho (1); Farmacêutico (1);Farmacêutico Bioquímico (1); Fisioterapeuta (3) ; Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); TAS | Administrador (9); Contador (3) ; Terapeuta Ocupacional (1) ; Médico Anestesista (8) ; Médico Cardiologista (1) ; Cirurgião Geral (16) ; Cirurgião Pediátrico (8); Cirurgião Torácico (2); Cirurgião Vascular (2) ; Clínico Geral (15); Médico Endoscopista (1) ; Gastroenterologista (1) ; Ginecologista e Obstetra (15) ; Hematologista (1) ; Infectologista (1) ; Intensivista (8) ; Médico do Trabalho (1) ; Médico Nefrologista (5) ; Neonatologista (8); Médico Neurocirurgia (5) ; Neurologia Pediátrico (1) ; Neurologista (1) ; Ortopedista (8) ; Patologista (5) ; Pediatra (8) ; Pediatra Intensivista (8) ; Pneumatologista (1) ; Psiquiatra (5) ; Psiquiatra Infantil (5) ;Ultrassonografista (1) ;Urologista (1).

As inscrições podem ser feitas, exclusivamente, via internet pelo site da Comperve (www.comperve.ufrn.br), a partir das 8h00min do dia 15 de janeiro de 2018 até às 23h59min do dia 15 de fevereiro de 2018.

Veja o edital aqui.