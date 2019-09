Governo do RN entrega 87 novos soldados do fogo ao Rio Grande do Norte

O Governo do Estado do Rio Grande realizou a solenidade de formatura da turma Cabo Cícero Batista de Góis que formou 87 novos praças bombeiros militares, sendo 18 mulheres. Pela primeira vez o Governo promove o Curso de Formação de Praças (CFP) femininos para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRN). Após um ano de curso todos estão aptos à nomeação ao cargo de soldados militares do Corpo de Bombeiros. A governadora Fátima Bezerra prestigiou a solenidade e destacou a importância da instituição para a sociedade potiguar. “Fiz questão de estar aqui hoje e compartilhar com vocês deste momento tão especial. Imagino quanta dedicação, esforço e empenho para hoje integrar o quadro do glorioso Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Destaco aqui o papel especial que tem esta instituição que lida diretamente com a vida, o socorro, o resgate e a emergência. A função do bombeiro militar expressa os gestos mais nobres de solidariedade”, disse a governadora.

Em seu discurso o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Monteiro, destacou o apoio da Governadora ao longo do processo para a realização do concurso público para novos praças do Corpo de Bombeiros. “A Governadora Fátima Bezerra tornou possível a homologação desse concurso que hoje encerra com esta bela formatura entregando 87 novos soldados do fogo ao Estado do Rio Grande do Norte. O que muitos aqui não sabem é que ainda parlamentar, a deputada federal Fátima Bezerra foi uma das principais articuladoras para a emancipação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, em 2002, trazendo autonomia administrativa e financeira. Este foi um dos primeiros passos para oferecermos um melhor serviço à sociedade norte riograndense”, agradeceu.

Após a apresentação da turma a Governadora Fátima Bezerra foi convidada para entregar as homenagens aos primeiros colocados. 3° colocada: Camila Fernandes de Oliveira 2° colocada: Rosivânia Ingrid Medeiros da Silva e 1º colocado: Ewerton Guedes da Silva. “Pela primeira vez que somos mulheres e homens. Por isso a capacidade é a grande virtude da turma 2018”, disse o orador da turma o soldado, Igor Nogueira Soares.

O Governo do RN tem garantido investimentos destinados à valorização e melhoria nas condições de trabalho para os agentes de segurança pública. No diagnóstico sobre os recursos da ordem de R$ 80 milhões que deverão ser investidos no RN, via convênio com a Senasp, o Corpo de Bombeiros Militar receberá R$ 7 milhões para viaturas. A expectativa é que até setembro de 2020, o Governo do Estado irá entregar mil novos policiais militares que iniciam em janeiro, o curso de formação.

Estiveram presentes na solenidade o Cel. Francisco Canindé de Araújo (Segurança Pública), Cel. Alarico Azevedo (Comandante Geral da Polícia Militar), Cel. BM Josenildo Acioli Bento (Sub comandante CBMRN), Capitã Martine (CBMRN), Major Denise (Centro Superior de Formação CBMRN), Maria do Carmo (delegada da Polícia Civil), e o deputado estadual Cel. Azevedo (ALRN).

Assecom/RN