Governo do RN elabora calendário parcial de pagamento dos servidores

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte definiu calendário parcial de pagamento dos servidores com salários até R$ 4 mil. Diferentemente do que ocorreu em meses anteriores, ativos, inativos e pensionistas receberão juntos, porém, as datas de pagamento variam conforme a faixa salarial.

Aqueles com rendimentos até R$ 2 mil deverão receber o pagamento na próxima sexta-feira, 07 de outubro. Já os servidores e pensionistas que recebem até R$ 3 mil terão o dinheiro depositado nas contas bancárias no sábado, 08.

Por fim, a previsão é que os servidores e os pensionistas com rendimentos a até R$ 4 mil recebam até a terça-feira, 11. Com isto, o Governo calcula que, em média, 82% dos servidores serão pagos antes do feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro.