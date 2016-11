Governo do RN deverá entregar quatro Centros Tecnológicos até dezembro

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou que espera entregar dois Centros Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, em construção nas cidades de Mossoró e de Alto do Rodrigues, até dezembro deste ano. As obras estão sendo executadas por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN).

Além dessas duas unidades, a SIN está concluindo mais outros dois centros: um no bairro do Pitimbu, em Natal, e outro na Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim. A entrega de ambos também deverá acontecer até dezembro.

Na terça-feira, 08 de novembro, a secretária Adjunta de Infraestrutura, Ieda Cortez realizou uma vistoria nas obras, na terça-feira, 08 de novembro para acompanhar o andamento dos serviços. A visita técnica foi feita na companhia do subsecretário de obras, Haroldo Abuana, e do coordenador de obras, Luciano Xavier.

“As obras nos dois centros estão praticamente finalizadas. Com 99% dos serviços concluídos, estamos apenas ajustando alguns detalhes”, confirma a secretaria Adjunta, Ieda Cortez.

Centros Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica

As estruturas serão voltadas ao ensino de jovens e adultos para oferecer cursos de Ensino Médio Integrado e profissionalizantes, que serão definidos pela Secretaria de Educação.

Quando concluídas, cada unidade contará com 12 salas de aula, 10 laboratórios, sendo 2 voltados para os cursos técnicos, auditório com capacidade para 200 pessoas, ginásio poliesportivo com arquibancadas e vestiários, biblioteca, salas para os professores e direção, banheiros, cozinha, cantina, refeitório, estacionamento e guarita.