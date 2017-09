A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) assinou contrato emergencial com o Hospital Wilson Rosado para contratação de 10 leitos de Terapia Intensiva (UTI) adulto e cinco leitos de enfermarias clínicas de retaguarda, pelo Sistema Único de Saúde. A contratação terá vigência de 180 dias e foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do sábado, 23.

A ampliação dos 10 leitos deve atender parte da alta demanda de pacientes pela internação em leitos UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia.