Governo do Estado paga salários de R$ 2 a R$ 3 mil neste sábado

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte anunciou para este sábado, 14, o pagamento dos salários dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Ao todo, serão liberados R$ 48.345.938,50.

Com o pagamento deste sábado o Governo terá atendido 75.452 servidores, equivalente a 68% do total de pessoal.

Já os vencimentos dos servidores que ganham acima de R$ 3 mil ainda não têm previsão de quando serão creditados, dependendo da disponibilidade de recursos.