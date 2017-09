Governo do Estado oficializa promoções da Polícia Militar

O governador do Estado, Robinson Faria oficializou nesta segunda-feira, 18, as promoções de 327 Policiais Militares do Rio Grande do Norte. O benefício, que havia sido assinado pelo governador no início deste mês, fez subir de patente 94 oficiais e 233 praças da PM.

Nesta segunda-feira ocorreu a cerimônia de cumprimentos aos novos promovidos no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Tirol, em Natal, com a presença da secretária de Estado da Segurança Pública, Sheila Freitas, e do Comandante Geral da PM, Coronel Osmar José Maciel de Oliveira.

Ao todo, já com os números das promoções de hoje, o governo alcançou a marca de 6.500 ascensões nos últimos dois anos e meio, somente no âmbito da Polícia Militar.

“Este número relevante de promoções demonstra preocupação, dedicação e o respeito com a nossa corporação. Temos a grata satisfação de anunciar a promoção de mais 18 componentes da PM do quadro de saúde”, disse o Comandante Geral da PM/RN, Coronel Osmar José.

Na ocasião, o governador já assinou as promoções divulgadas.

Entre os promovidos nesta segunda, está o agora capitão, doutor Edênio Rego. Ele aguardava a nova designação de posto há 15 anos.

“A data de hoje me orgulha muito, uma vez que eu aguardava essa promoção há muito tempo e é muito importante esse reconhecimento do nosso trabalho e da nossa dedicação à instituição Polícia Militar”, finalizou o cardiologista.