Governo do Estado lança Operação Verão nesta sexta-feira

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), lança oficialmente, nesta sexta-feira, 30 de dezembro, a Operação Verão 2016/2017. O evento irá acontecer às 10h30, na Escola de Governo, e contará com a presença de todo aparato da Segurança Pública do Estado e demais instituições parceiras.

No lançamento, será apresentado ao público o plano de operações que será executado para preservar e manter a ordem pública na orla marítima e demais espaços públicos de lazer e entretenimento durante o período do veraneio.

A Operação Verão será realizada no período de 30 de dezembro a 1º de março e contará com um efetivo de 1.445 agentes de segurança pública, entre policiais militares, civis e bombeiros. Os recursos para o pagamento das diárias operacionais estão garantidos por meio de um convênio, na ordem de R$ 5 milhões, entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça.

Além dos órgãos que compõem a Sesed, também estarão presentes a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192/RN), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), entre outros.