Governo do Estado lança aplicativo gratuito com conteúdos do ENEM

Os estudantes da rede estadual de Educação e da rede privada agora contam com mais uma ferramenta de estudo. Está disponível para download gratuito o aplicativo do Projeto #QueroAprender, desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso aos conteúdos do Enem trabalhados durante os aulões do projeto.

O acesso é de maneira rápida e prática, podendo ser utilizado inclusive em modo off-line, possibilitando que o estudante leve apostilas e aulas em seu smartphone a lugares onde não tenha conexão à internet.

O aplicativo encontra-se disponível na Google Play e pode ser baixado por todos os estudantes, tanto da Rede Pública quanto da Privada, e por qualquer interessado em ter acesso aos materiais. Para instalar, basta conectar o celular a internet, baixar o aplicativo e o usuário já terá acesso a uma vasta biblioteca de conteúdos, vídeos e aulas. A ferramenta foi desenvolvida através da plataforma React Vative, onde são desenvolvidas funcionalidades que servem para diversos sistemas operacionais de maneira unificada.

Na visão da secretária de Educação do RN, professora Cláudia Santa Rosa, o aplicativo representa um sinal de como a tecnologia deve ser uma aliada da sala de aula. “Buscamos uma forma de democratizar o acesso ao conteúdo qualificado que vem sendo disponibilizado”, destacou a professora Santa Rosa.

A ideia do desenvolvimento do aplicativo surgiu dos profissionais do Grupo de Processamento de Dados (GPD) da Secretaria de Educação do RN em parceria com ESIG Software, que disponibilizou corpo técnico para a construção da ferramenta. “Buscávamos uma maneira de facilitar ainda mais o acesso aos conteúdos do #QueroAprender. Agora, por meio do seu telefone, os estudantes podem ter acesso ao conhecimento na palma de sua mão”, explicou Ana Paula Oliveira Flor, coordenadora do GPD.

Funcionalidades

Uma vez instalado, o usuário terá acesso ao ambiente virtual de aprendizado do Projeto #QueroAprender, onde o aluno poderá usufruir de materiais como vídeos, apostilas e aulas categorizadas de acordo com a disciplina desejada. “O estudante ainda pode acompanhar as principais novidades do programa graças a integração com a página do projeto no Facebook”, lembrou Ana Paula.

Disponível na Google Play, é necessário que o smartphone tenha o sistema Android 4.1 ou superior, versão presente em grande parte dos aparelhos com sistema Android. Nas próximas semanas a versão para sistema IOS estará na App Store para download dos usuários de aparelhos da Apple.

#QueroAprender

O Projeto #QueroAprender disponibiliza para os estudantes conteúdos 24h e ferramentas digitais para auxiliá-los nos estudos complementares a sala de aula. Para o aluno ter acesso aos conteúdos, basta fazer seu login no SIGEduc, acessar o espaço virtual do estudante e se matricular nas diversas turmas do projeto que estão divididas por disciplinas. A cada 15 dias, aulões com foco na preparação para o ENEM são realizados, simultaneamente, em todo o Rio Grande do Norte.