Governo do Estado inaugura nova sede do IPEM de Mossoró

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte inaugurou na manhã desta quarta-feira, 04, a nova sede do Instituto de Pesos e Medidas de Mossoró. As novas instalações foram inauguradas pelo governador Robinson Faria e auxiliares da administração direta e indireta.

Com o novo prédio, o órgão irá aumentar a capacidade de atendimento e cobertura, que antes era restrita a Mossoró. Agora, o IPEM ira cobrir de forma itinerante mais 62 municípios da região Oeste do RN.

O Instituto será capaz de verificar se as informações dos produtos, industrializados ou não, condizem com o peso e dimensões dispostos nos rótulos pelos fabricantes. Assim, o corpo técnico de servidores do IPEM pode atestar, por exemplo, se brinquedos atendem aos regulamentos do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia.

O IPEM de Mossoró agora poderá fazer até quatro exames por dia em produtos variados, podendo chegar a 600 produtos analisados por semana no laboratório que será operado pelo corpo técnico de servidores.

A nova sede comporta, ainda, um espaço inédito para atender caminhões dentro de suas instalações para fazer medição de cargas sólidas e outras avaliações. Antes, esses caminhões dependiam da estrutura do Detran.

“O IPEM realiza um trabalho corajoso e de defesa dos direitos dos consumidores. Através de fiscalizações diárias ou com operações realizadas em datas comemorativas do comércio, temos a certeza de levar para casa produtos que estão dentro dos padrões estabelecidos. Mas isso tudo só é possível porque são dadas as condições para que os servidores possam atuar livremente”, disse o governador Robinson Faria.

O diretor do IPEM, Cyrus Benavides, destacou o trabalho que vem sendo realizado no RN pelo Instituto, e o ganho significativo com a inauguração.

“Com a nova sede, mais moderna e com maior capacidade de fiscalização, nós estamos garantindo que os consumidores não sejam lesados. Essa unidade é uma vitória, principalmente para o IPEM que realiza um trabalho fundamental, que tem como parceiro o Procon estadual”, encerrou.