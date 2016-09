Governo do Estado deve pagar 80% dos pensionistas até sábado

O Governo conclui no próximo sábado (17) o pagamento de todos os servidores ativos e inativos do Estado. Paralelamente, também terão seus vencimentos creditados em conta 8.313 pensionistas, cujos salários chegam a R$ 4 mil. Esse grupo representa aproximadamente 80% dos pensionistas do Estado.

Somados os ativos, inativos e agora os pensionistas, 98% da folha (equivalente a 110.258 servidores) será quitada até sábado. O pagamento dos 2.245 pensionistas restantes será creditado, prioritariamente, a partir da disponibilidade de recursos, dentro do mês de setembro.