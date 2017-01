Governo do Estado conclui 13º salário e continua pagamento de dezembro

O Governo conclui na próxima terça-feira (10) o pagamento do 13º salário do funcionalismo, quando os 26.656 servidores ativos, inativos e pensionistas que ganham acima de R$ 4 mil recebem o complemento do benefício, totalizando uma soma de R$ 75,2 milhões. Os servidores deste grupo já haviam recebido uma parcela de R$ 4 mil no dia 30 de dezembro.

Em relação ao salário de dezembro, o Governo segue na próxima quarta-feira (11) o pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que ganham até R$ 3 mil, num total equivalente a R$ 85 milhões. É importante destacar que os 24.122 servidores ativos da Educação e dos órgãos da administração indireta que possuem receita própria já receberam os salários desde o dia 28 de dezembro, montante igual a R$ 49,4 milhões.

Somando o complemento do 13º salário aos vencimentos pagos referente a dezembro, o Governo está injetando na economia do Estado aproximadamente R$ 210 milhões.

As demais faixas salariais serão pagas, sem distinção entre ativos, aposentados e pensionistas, a partir da disponibilidade de recursos.