Governo do Estado adquire tomógrafo de R$ 750 mil para o Hospital Tarcísio Maia

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está recebendo um novo tomógrafo que vai dar mais qualidade e agilidade aos exames. O equipamento conta com 16 canais e um poder de resolução superior ao anterior, que dispunha apenas de 1 canal.

O equipamento, que tem menor tempo para processamento dos exames, vai ser instalado no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, e foi adquirido pelo Governo do Estado pelo valor de R$ 750 mil, recursos esses provenientes do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial, através do Projeto RN Sustentável.

Segundo o diretor geral do HRTM, Jarbas Fernandes, o novo tomógrafo tem um poder de resolução muito superior ao antigo, e isso vai proporcionar que muitos exames que hoje são realizados em Natal, inclusive com necessidade de remoção de pacientes em ambulância ou UTI móvel (aeronave), sejam realizados agora em Mossoró, como angiografia cerebral e angiotomografia, por exemplo.

“Ganhamos tanto em qualidade como em agilidade dos exames, porque o tempo também será menor no processamento”, disse Jarbas.